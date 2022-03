Mangiante dopo Cagliari-Milan: "Vittoria pesantissima, rete da copertina di Bennacer"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha commentato così la vittoria rossonera in terra sarda arrivata con un gran gol di Bennacer: "Vittoria pesantissima. Soffrendo, sprecando gol, ma con una rete da copertina di Bennacer. La capacità di portare a casa la partite anche nelle serate in cui non tutto fila liscio. Una qualità non casuale, portata avanti dal lavoro di Pioli".