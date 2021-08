Mangiante: "Maignan reattivo e sicuro, tra i più forti in Europa. Giroud esperienza e lavoro per la squadra"

Angelo Manginate, giornalista di Sky Sport, ha affidato a Twitter i suoi pensieri su Sampdoria-Milan, match vinto dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di Brahim Diaz nel primo tempo: "Maignan è reattivo e sicuro: un ottimo acquisto tra i pali. Tra i più forti portieri in Europa. Giroud è sempre lui. 35 anni ma la voglia e il fisico di un ragazzo. Tanta esperienza e lavoro per la squadra".