Manita Inter al Milan, è la terza volta della storia in un girone d'andata: l'ultima nel 1949

La manita rifilata dall'Inter al Milan nel derby di ieri pomeriggio non si verificava addirittura dal marzo del 1974 quando i rossoneri persero con lo stesso risultato di ieri, 5-1. Ma nel girone d'andata i rossoneri non prendevano cinque gol dall'Inter dal 1949 in un derby che i rossoneri persero con il pirotecnico risultato di 6-5. C'è anche un terzo precedente di almeno cinque gol subiti nel girone d'andata ed è ancora interiore: era il 1932 e i rossoneri persero 5-4. Insomma, eventi che non capitavano da molto tempo.