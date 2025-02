Manna: "Okafor-Lipsia? Diamiche di altri club, ma non è vero che non ha passato le visite"

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla fine del calciomercato, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha dato alcune spiegazioni in merito ai movimenti, deludenti, in entrata del club partenopeo, soffermandosi anche sull'acquisto di Noah Okafor dal Milan, arrivato come erede designato sulla fascia sinistra di uno come Khvicha Kvaratskhelia:

"La sua situazione con il Lipsia sono dinamiche di altre club. Non è vero che non ha passato le visite. Un po' indietro lo è per i nostri parametri, lavoriamo in un certo modo. Ha bisogno di un po' di tempo per rientrare in condizione"