Manna: "Un incontro coi vertici arbitrali penso sia fondamentale". È già calendarizzato per fine marzo
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Il DS del Napoli Giovanni Manna, nelle interviste rilasciate in data odierna, ha parlato anche della necessità di un incontro tra squadre ed arbitri per trovare una soluzione alle tante polemiche che si sono scatenate durante la stagione: "Un incontro coi vertici arbitrali e gli operatori penso sia fondamentale, ci sono troppe cose che non sono coerenti, troppe incertezze”.
In realtà è già in programma un incontro del genere, calendarizzato per il 23 marzo quando i dirigenti dei club di Serie A incontreranno Gianluca Rocchi, capo designatore AIA.
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