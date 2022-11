MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha celebrato con un post su Instagram la vittoria dei rossoneri per 4-0 sul Salisburgo e la conseguenza qualificazione dei rossoneri agli ottavi di Champions League: "We did it", con mano sul petto a ringraziare i tifosi e San Siro per l'affetto e il sostegno.