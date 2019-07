Marani: "Boban e Maldini profili diversi, ma giusti. Curioso dei nuovi colpi"

Matteo Marani su Sky ha parlato anche dei dirigenti rossoneri, dicendo: “Boban e Maldini, con caratteristiche diverse e con percorsi diversi, hanno due profili giusti per stare lì. Boban ricordiamo che venga dalla vicepresidenza della FIFA, era già un dirigente di livello internazionale, un uomo intelligentissimo col quale abbiamo avuto la fortuna qui a Sky di incrociarlo qualche anno e Maldini… come si fa a non tifare per Paolo Maldini? Un uomo che per vent’anni aspetta la sua occasione per entrare nel Milan dicendo no a tutte le lusinghe… Credo che lui questo mestiere un po’ lo stia imparando e un po’ lo debba imparare. Sono molto curioso di vedere questo Milan soprattutto con questi ultimi due colpi, Leao davanti e Duarte dietro, e quello che sarà il gioco che riuscirà a mettere insieme Marco Giampaolo.”