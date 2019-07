Matteo Marani, ai microfoni di Sky, ha dedicato due parole anche a Rino Gattuso: “Una parola va spesa per Gattuso, perché per più di un anno, o un anno e mezzo, ha portato avanti una situazione in un ambiente che non è stato sempre molto equilibrato e credo che lui abbia aiutato molto a lasciarlo equilibrato e portarlo quindi oggi a Giampaolo.”