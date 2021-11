Marani: "Gli errori di Romagnoli vanno contestualizzati, è stato messo in discussione con l'arrivo di Tomori"

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato delle difficoltà di Alessio Romagnoli nell'ultimo periodo: “Tomori? La crescita del Milan è stata legata al suo acquisto, e giustamente Maldini e Massara, che sono secondo me due dirigenti accorti, hanno fatto di tutto per riuscire a tenerlo e confermarlo. Il ruolo di Romagnoli non è semplice, perché essere messo in discussione nonostante il ruolo di capitano, e con in più la questione del contratto… Su questo ragazzo ci sono delle pressioni. Troppo facile liquidarlo con “Ha fatto errori e sbaglia troppo”, io penso che tutto vada contestualizzato e vada capito cosa abbiano rappresentato per lui questi sei mesi in cui si è visto scavalcato da un giocatore preso apposta per il suo ruolo. Questo può aver generato qualche insicurezza in più”.