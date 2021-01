Marani: "Il Milan ha un fuoriclasse in porta. Leao è un giocatore di talento"

Intervenuto a Sky Sport, Matteo Marani ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Credo che il Milan abbia un fuoriclasse in porta. Per segnare a Donnarumma devi creare. Sarà una bella sfida". Su Leao: "Leao è un giocatore di talento. Ha un'esplosività incredibile, basta vedere nei gol contro Sassuolo e Benevento. In prospettiva non so se vincerà già quest'anno, ma ha le basi per vincere un domani".