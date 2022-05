Marani: "Il Milan sa soffrire, Tomori e Tonali fondamentali"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il momento del Milan: “È una squadra che sa soffrire ed è una costante dall’inizio dell’anno. Ha qualcosa in meno alle altre strutturalmente, ma ha una forza di volontà, una determinazione, una capacità di superare momenti complicati che l’Inter stessa non ha. L’Inter a Bologna ha perso un’occasione clamorosa, sarebbe arrivata allo sprint finale davanti. Il Milan soffrendo, faticando, stentando ma alla fine le partite le vince: penso al gol di Tonali a Roma, penso alla vittoria a Napoli, penso anche alla vittoria contro la Fiorentina. Una partita difficilissima quella di domenica. Tomori e Tonali sono stati perfetti nonostante siano titolari da un anno. Tomori è arrivato a campionato in corso la scorsa stagione, Tonali quest’anno ha avuto una grande crescita, forse in questo momento è il miglior centrocampista italiano. Dal punto di vista del rendimento è il più assiduo, il più costante. Al di là dell’apporto tecnico è importante in termini fisici quello che dà questo giocatore”.