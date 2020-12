Marani: "L'ambiente lo costruiscono i dirigenti. Maldini e Massara hanno cambiato il sentimento a Milanello"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del Milan e dei meriti di Paolo Maldini nella costruzione di questo ambiente: "Mi ha impressionato per la capacità di far fronte all'emergenza, mi è piaciuto l'approccio iniziale, mi piace la mente di questa squadra. Voglio spendere una parola per Paolo Maldini. L'ambiente lo costruiscono i dirigenti, credo che Maldini e Massara abbiano cambiato ed invertito il sentimento di Milanello. Sono stati bravi a prendere la scia di Ibra, a sposare il progetto Pioli. Il Milan comunica in modo univoco, parlano tutti uguali. E' nettamente la squadra più bella del 2020".