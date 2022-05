Marani: "Lo stile contrassegna il modello di vincere e il Milan in questo senso è un esempio"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Matteo Marani ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan non ha mai piazzato polveroni o polemiche. Alle volte i tifosi premevano per avere proteste ma la dirigenza si è distinta per stile e eleganza. Lo stile contrassegna il modello di vincere e il Milan in questo senso è un esempio. L'errore più clamoroso è stato quello dello Spezia, è un errore ingiustificabile e che per me potrebbe portare agli estremi di rigiocare una partita del genere. E' paragonabile a un pallone che entra di due metri e la goal line technology che non suona"