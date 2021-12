Marani: "Mi piace la personalità e la forza interiore del Milan, l'ambiente è compatto"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan in vista del Liverpool: "Il Milan si gioca la possibilità di andare agli ottavi e questo è un'impresa visto come si era messo il girone. I rossoneri sono stati sfortunati, anche a livello arbitrale. Domani servirà un'impresa. Mi piace la personalità e la forza interiore del Milan, ha sempre superato i momenti difficili. C'è un ambiente compatto, oltre ad una serie di giocatori forti e in crescita. A livello di gruppo, di mentalità e di approccio alle partite, forse il Milan è una delle squadra più forti. Maldini e Massara, oltre ovviamente a Pioli, sono stati indipendenti dalla scelte, non hanno avuto pressioni esterne. Maignan è il miglior portiere della Serie A. Massara è uno dei più grandi conoscitori di calcio. Maldini ha spessore".