Marani: "Mi stupisce che non ci sia stato un tavolo di lavoro col governo"

Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha fornito così il suo punto di vista sulla situazione rinvii delle ultime ore: "Questa situazione era abbastanza prevedibile, si poteva iniziare a capire alla fine di dicembre. Mi stupisce che non ci sia stato un tavolo di lavoro con il governo in precedenza. Questa interlocuzione non c'è stata e quindi sono stati presi tutti in contropiede, forse troppo".