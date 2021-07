Marani: "Per l'Inghilterra non è stato un Europeo itinerante. Questo è un vantaggio"

Matteo Marani, sulla finale dell’Europeo fra Italia e Inghilterra, dagli studi di Sky ha detto: “Per l’Inghilterra non è stato un Europeo itinerante, una sola partita non giocata a Wembley, ossia quella di Roma contro l’Ucraina. Questo secondo me è un vantaggio, come è stato un vantaggio il rigore inesistente fischiato a loro favore nella semifinale contro la Danimarca. Però vediamo, la partita è da giocare e l’Italia se la giocherà al meglio”.