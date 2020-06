Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Gianni Rivera in occasione del cinquantesimo anniversario del 4-3 tra Italia e Germania: "Rivera è stato il calciatore italiano più forte dal dopoguerra, in quel Mondiale però arrivò più in forma Mazzola. Si racconta della famosa staffetta di Italia-Germania che però non fu ripetuta in finale".