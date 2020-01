Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, sottolineando che l'esordio potrebbe arrivare prima del previsto: "Se dice "sono pronto" in conferenza significa che lo ha anche detto a Pioli. Me lo aspettavo in campo in Coppa Italia, se sta bene e si dice pronto può darsi che per qualche minuto potremmo vederlo in campo".