Marani: "Se Il Milan continua questa crescita può essere da scudetto in un paio d'anni"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della dirigenza rossonera. Queste le sue parole: "Il Milan ha chiuso un mercato del genere, in attivo si 26 milioni di euro. Qualcosa di sensazionale. Maldini e Massara si sono presi critiche ma hanno continuato a lavorare e hanno fatto grandi scelte sul mercato. Se continua così, il club rossonero inizia ad intravedere una strada e può essere da scudetto in un paio di anni. Non può vincere quest'anno ma non fatico a vedere una squadra che lotta al vertice in poco tempo."