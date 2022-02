Marani su Kessie: "Non è più indispensabile per il Milan"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della situazione contrattuale di Kessie: "L'anno scorso avrei detto che era indispensabile. Stessa cosa per Donnarumma e Kjaer. E invece il Milan ha fatto a meno di tutti. È la squadra che ha avuto più assenze là davanti. Non è la più forte del campionato, ma secondo me ha tanto spirito, soprattutto in certi momenti. Questa è la grande forza del Milan".