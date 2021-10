Marani su Tuttosport: "Milan mentalmente solido, cambi decisivi"

Sulle pagine di Tuttosport, Matteo Marani ha commentato così il successo del Milan contro il Verona: "In una serata che rischiava di rappresentare il classico capitombolo a sorpresa, contro un Verona ben messo in campo da Tudor, il Diavolo è stato mentalmente solido nel risalire la corrente avversa, giocando la ripresa con una carica agonistica impressionante. I cambi hanno costituito l’elemento in più, perché Leao ha crossato per la testa di Giroud – al terzo gol in 4 partite - e perché Castillejo si è procurato il rigore del pari, calciato poi da Kessie. Mettiamoci pure Krunic, più robusto e decisivo dell’impalpabile Maldini del primo tempo. L’ingresso in campo di Ibrahimovic al 31’ st ha coinciso infine con l’autogol decisivo di Gunter. Sarà un caso, sarà astrologia, ma i tre punti sono giunti con il campione svedese in campo e con il Verona spaventato".