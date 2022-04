Marani sul Milan: "Sta facendo qualcosa di fantastico, serve un risolutore in questo finale di stagione"

MilanNews.it

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "Credo che il Milan abbia fatto tutto quello che poteva fare e sia in linea con la sua dimensione. Ha due punti in più dell'anno scorso che già aveva fatto qualcosa di eccezionale. Pioli ha abituato tutti molto bene. Per me è il Milan sta facendo qualcosa di fantastico. In questo finale di stagione servirebbe un risolutore come Ibrahimovic o Giroud, cioè giocatori in grado di risolvere le partite. Il Milan ha fatto più di quello che poteva e comunque è ancora in corsa visto che per ora è primo".