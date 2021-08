Marca sulla trattativa Mbappe-Real: "Offerta accettata, domani si chiude"

Kylian Mbappé potrebbe diventare presto un giocatore del Real Madrid. Ne è convinta la stampa spagnola e in particolare Marca, che scrive: "Real e PSG stanno per chiudere l'accordo per il trasferimento di Kylian Mbappé, dopo lo scambio di mail e le dichiarazioni dei giorni scorsi. L'ultima proposta da 170 milioni di euro più dieci in bonus sarà accettata dai vertici del club francese, che hanno capito che sia opportuno chiudere l'operazione vista la ferma decisione dell'attaccante di lasciare Parigi. L'annuncio potrebbe avvenire domani e il campione del mondo sarà presentato nella capitale spagnola prima di unirsi alla Nazionale di Deschamps per la sfida contro la Bosnia di mercoledì prossimo".