Marchegiani: "A mio parere il Milan si era rinforzato in estate e mi aspettavo una stagione più da protagonista"

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Marchegiani, opinionista, si è così espresso a SkySport nel post Juve-Milan sulla stagione dei rossoneri: "Non si può dire bella o brutta. Bisogna guardare i presupposti alla partenza. A mio parere il Milan si era rinforzato in estate e mi aspettavo una stagione più da protagonista, che potesse lottare di più per lo Scudetto; ha fatto un'ottima Champions che nobilita questo quarto posto essenziale. È assolutamente una stagione positiva, ma non esaltante".