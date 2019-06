Marchegiani: "Donnarumma-Milan finale già scritto: è giusto per entrambi"

Luca Marchegiani, presente negli studi di "Calciomercato - L'originale", ha parlato così della cessione di Donnarumma: "Il Milan perde un fenomeno che può ancora migliorare, è troppo giovane per non avere margini di miglioramento. Non mi stupisce questo fatto, che Donnarumma e il Milan si separino. Era un finale già scritto, da quando ha esordito. Non ho mai avuto la sensazione che avrebbe finito la carriera nel Milan. È una situazione che è nata subito con troppe conflittualità, secondo me è anche giusto per entrambi".