Marchegiani duro contro la difesa: "Il primo gol preso dal Milan a Napoli è inspiegabile"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky, Luca Marchegiani ha parlato così del Milan e della sconfitta dei rossoneri sul campo del Napoli: "Il primo gol preso dal Milan è inspiegabile. Vuol dire non avere un'organizzazione tattica. Pavlovic fa un grave errore e non è il primo che commette. Ogni allenatore è diverso: c'è chi allena su certe situazioni difensive, chi invece si affida al talento dei giocatori. Conceiçao al Porto aveva uno come Pepe, al Milan non ce l'ha invece. Il centrocampo del Milan ha gli stessi problemi della difesa. Ai rossoneri mancano giocatori capaci di far essere squadra il Milan. Serve un altro tipo di approccio da parte dell'allenatore. Io ero convinto che il Milan, a livello di qualità, fosse vicina all'Inter, ora non lo penso più. Di questa squadra si salvano solo Reijnders e Pulisic. Non serve un sergente di ferro, ma un allenatore che dia certezze".

Questo il tabellino di Napoli-Milan di Serie A.

NAPOLI-MILAN 2-1

Marcatori: 2’ Politano, 19’ Lukaku, 84’ Jovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka (dal 81’ Juan Jesus), Anguissa; Politano (dal 85’ Mazzocchi), Lukaku (dal 85’ Simeone), Neres (dal 85’ Ngonge). A disp.: Scuffet, Turi; Esposito, Marín; Billing, Hasa; Okafor, Raspadori. All.: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker (dal 80’ Jimenez), Gabbia, Pavlović, Hernández; Bondo (dal 46’ Leao), Fofana; Pulisic (dal 80’ Jovic), Reijnders, Félix (dal 55’ Chukwueze); Abraham (dal 55’ Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Terracciano, Thiaw, Tomori, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 40’ Lukaku, 71’ Conceiçao, 76’ Conte, 90’ Jimenez.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.