Marchegiani: "Kessie non è stato sostituito: Pobega non è ancora al suo livello"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A e noto commentatore tv, ha parlato del derby di Milano ai microfoni di Tuttosport su quanto pesa la partenza di Franck Kessie sul gioco che il Milan ha espresso in questa stagione: "Il problema ha origine in estate quando il Milan ha perso un giocatore come Kessie e non l'ha sostituito: Pobega ha fatto bene quando è stato chiamato in causa ma è ancora un giocatore di un altro livello rispetto al collega"