Marchegiani: "Pioli è stato il migliore contro il Napoli, ottenuta una vittoria di squadra"

Luca Marchegiani è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, commentando la vittoria ottenuta dal Milan contro il Napoli: “Leao ha avuto sette otto spunti straordinari, ma contro il Napoli secondo me il migliore è stato Pioli. Questa è stata una vittoria della squadra, nessuno ha fatto qualcosa in maniera sufficiente soprattutto grazie a quei piccoli accorgimenti tattici che sono stati determinanti. Penso che Pioli non stia facendo mezzo passo indietro, l’obiettivo è quello anche se lo dice in maniera diversa. Non si è mai nascosto su questo”.