Marchegiani sul presunto fallo su Terracciano: "Rebic non fa nulla"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Marchegiani, ex-portiere, ha analizzato a Sky Sport l'uscita di Terracciano sul secondo gol del Milan ed ha negato il presunto fallo invocato dai giocatori della Fiorentina: "Probabilmente Terracciano non si accorge che Rebic è in anticipo, lui pensava di prendere la palla. Rebic non fa nulla, si vede dal replay. Salta per andare sul pallone ma non danneggia il portiere".