Marchegiani sulle scorie di Riyad: "Sono un fattore al 90%: gara giocata da troppo poco tempo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A e noto commentatore tv, ha parlato del derby di Milano ai microfoni di Tuttosport riferendosi a quanto potrà influire il recente precedente di Riyad in cui l'Inter ha battuto nettamente i rossoneri in Supercoppa: "E' un fattore al 90% perché è stata una gara giocata da troppo poco per essere dimenticata ed è stata anche una partita che ha detto tanto, vista la differenza che c'è stata tra le due squadre. Per questo credo che i giocatori se la portino dentro quella gara: chi per voglia di rivalsa, chi avendo maturato la convinzione di sentirsi superiore"