Marchetti: "Campionato e Coppa Italia verranno decise da dettagli"

MilanNews.it

Luca Marchetti, nell’editoriale pubblicato su TMW, ha parlato di Milan scrivendo: “Quello che doveva essere il derby che avrebbe potuto determinare la padrona di Milano, è finito zero a zero. Il Milan ha provato a sorprendere i cugini. Con le sue armi: aggressione alta, ripartenza veloce, l’improvvisazione di Leao. Ma proprio in avanti ci sono state delle situazioni che potevano essere gestite meglio. Ed è lì che ha insistito Pioli. Avrebbe preferito sfruttarle le occasioni, come è successo alla Juve. È lì però Anzi sono tutte lì. Domenica c’è lo scontro diretto. Comunque vada non sarà deciso nulla. Ma questo campionato sarà deciso da dettagli. E nei dettagli c’è anche la coppa Italia…”.