Marchetti: "Corsa Champions? A Milan e Atalanta manca una vittoria"

Le altre tre che si giocano i 3 posti che sono rimasti, Milan, Atalanta e Napoli, hanno vinto e convinto. L’unica che non ha fatto la goleada è stata l’Atalanta, che avrebbe potuto segnare davvero di più, ma lo stato di salute è lo stesso. Sono in forma, sembrano addirittura scoppiare di salute.

Milan e Atalanta con una vittoria sono in Champions, perché sono in vantaggio negli scontri diretti con la Juventus. Quindi basterà battere rispettivamente Cagliari e Genoa per festeggiare.