Marchetti: "Entusiasmo e voglia di Conceiçao hanno attecchito molto bene"

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Che idea si è fatto su questo nuovo Milan?

“C’è stata una reazione emotiva all’esonero di Fonseca che credo nemmeno il Milan pensasse potesse essere così efficace. Quando si arriva a esonerare un allenatore è per far cambiare anche il morale allo spogliatoio. L'entusiasmo e la voglia di Conceicao hanno attecchito molto bene. Questa vittoria aiuterà anche il portoghese nel suo lavoro. Abbiamo visto un altro Milan a livello caratteriale. Abbiamo avuto due prestazioni magari non bellissime ma sono arrivate due vittorie in rimonta contro due big del nostro campionato. Nonostante l’Inter ci abbia messo del suo il Milan è riuscito a liberarsi di un periodo davvero molto complicato”.

Conceicao ha subito legato con lo spogliatoio, non come Fonseca.

“Il cambio di allenatore certifica comunque un fallimento. Il Milan aveva fatto un progetto di 3 anni con Fonseca. Per me per lui non c’è stato il giusto supporto. Non sappiamo se Conceicao lo è stato ma sicuramente l’ex Porto è riuscito a entrare subito in sintonia con lo spogliatoio e questo è un fatto di chimica, un fatto imprevedibile. Poi bisogna ricordare che la fame vien mangiando e la vittoria contro la Juventus ha aiutato. I risultati aiutano. Con Fonseca per come erano arrivati a essere i rapporti con lo spogliatoio probabilmente questa reazione non ci sarebbe stata”.