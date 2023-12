Marchetti: "Il mercato potrà andare incontro al Milan, puntellando fra poco le carenze dell’organico"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul Milan: "Il Milan è evidente che ora è in difficoltà. Più che (solo) nei risultati, proprio nei numeri. Tanti infortuni, soprattutto in difesa, un ambiente che comincia a rumoreggiare, la mancanza di continuità. Ma nonostante tutto questo il Milan è lì a 6 punti. Non sono pochi e non sono neanche tanti, soprattutto con davanti ancora 2/3 di stagione. Il mercato potrà andare incontro ai rossoneri, puntellando fra poco le carenze dell’organico.

E vedremo anche come andrà a finire il discorso europeo: la qualificazione al prossimo turno di Champions è legata ai risultati degli altri, ma per andare avanti comunque è indispensabile vincere e nel peggiore dei casi si andrà in Europa League. Non dovesse arrivare neanche quello, al di là delle questioni economiche che peseranno eccome, si può guardare il bicchiere mezzo pieno: un unico appuntamento a settimana in un calendario - per le altre - ingolfato".