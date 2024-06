Marchetti: "Il Milan aspetta solo l'ufficialità di Fonseca"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sugli allenatori in Serie A: !Doveva essere il mese degli allenatori e mese degli allenatori è stato, anzi sarà. Nel giro di altri pochi giorni e si sistemeranno anche le ultime panchine che mancano (almeno in serie A, perché poi di conseguenza si scenderà anche in B e in C a completare gli organici).

E così la grande rivoluzione dell’estate si sta completando. E non c’è stata mai una rivoluzione così profonda, peraltro anche con grandi sorprese. Non sono a livello italiano ma anche a livello internazionale. Pensate a Chelsea e Bayern Monaco, tanto per dirne due e alla sorpresa che hanno generato le assunzioni di Maresca e Kompany.

In pochissimi (4) in Italia hanno confermato: Inter conferma Inzaghi, anzi arriverà anche il prolungamento di Simone la prossima settimana., l’Atalanta rimane con Gasperini (che dovrà decidere se accettare l’offerta dei suoi dirigenti per un anno in piùù), il Genoa (che continua con Gilardino), Empoli (che dopo l’impresa continua con Nicola)

La maggior parte ha cambiato o cambierà (11): Milan (aspetta solo l’ufficialità di Fonseca), Juventus (la prossima settimana ci sarà la firma sul triennale per Tiago Motta), Bologna (Italiano), Lazio (che ha divorziato da Tudor e che ora abbreccerà ufficialmente Baroni nelle prossime ore), Fiorentina (2 anni più opzione per Palladino), Torino (che sceglierà Vanoli, anche se sarà costretto a pagare la clausola al Venezia che non cede), Napoli (che con l’arrivo di Conte ha visto risollevare l’entusiasmo di una tifoseria), Monza (Nesta un anno più uno legato alla salvezza), Verona (Zanetti ai dettagli). Poi ci sono Udinese e Cagliari che ancora non hanno deciso con chi progettare questa nuova stagione e stanno accarezzando idee diverse, in attesa di poter scegliere con decisione".