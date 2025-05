Marchetti: "Il Milan chiude l'anno nel peggior modo possibile: una delle peggiori annate del decennio"

Se ieri, in generale e giustamente, si è celebrato il Bologna per la vittoria della finale di Coppa Italia, oggi bisogna passare all'altro lato della medagli, anzi all'altra medaglia direttamente: quella d'argento del Milan. Ed è per questo motivo che il collega Luca Marchetti questa mattina dedica il suo consueto editoriale del venerdì sulle colonne di Tuttomercatoweb.com proprio alla squadra rossonera che non solo si lecca le ferite post Roma ma si lecca pure quelle di tutta la stagione.

Così ha parlato Marchetti sul Milan: "La delusione del popolo rossonero è enorme: ma non tanto e non solo per la sconfitta in finale di coppa Italia, ma per una stagione che è stata vissuta come uno stillicidio, una ricerca di soddisfazioni effimere in un contesto poco chiaro, in mezzo a contestazioni senza fine alla società e di programmi non messi a fuoco. Il Milan chiude l’anno nel peggior modo possibile. Rischia di essere una delle peggiori annate del decennio, si rischia di tornare ai sei anni senza Champions League, si rischia di tornare a dieci anni fa appunto quando non c’erano neanche le coppe Europee. Ma con una squadra, almeno sulla carta, decisamente migliore e con degli investimenti più ricchi, il Milan dell’ultimo Berlusconi tanto per capirci, prima della cessione a Yonghong Li".