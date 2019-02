Marchetti: "Il Milan è la squadra che in Europa ha speso di più per il mercato di gennaio"

Luca Marchetti è intervenuto a SjySport24 e ha commentato così il mercato di gennaio del Milan: "I responsi per Piatek e Paquetà sono positivi. Con questi due acquisti, il Milan è la squadra che in Europa ha speso di più per il mercato di gennaio. Non è un caso che il club rossonero è quello che ha speso di più, Leonardo e Maldini hanno continuato il mercato estivo che per loro era durato poco visto che la nuova proprietà è arrivata a luglio".