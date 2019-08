Marchetti: "Il Milan non può muoversi se non ci saranno delle uscite"

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato così del mercato rossonero: “Quello del Milan è un mercato di attese, attesa perché arrivi l’offerta giusta per Andrè Silva che è l’indicato per lasciare lo spazio a Correa. Correa è considerato un giocatore su cui continuare a lavorare. E’ un momento di stallo, il Milan è fermo sulla sua posizione. Milan aveva offerto 40 milioni di euro più bonus quando Andrè Silva poteva andare al Monaco ma il Monaco aveva offerto di più. Il Milan non può muoversi senza uscite. Laxalt e Strinic sono seguiti da diverse squadre ma il Milan vuole darli a titolo definitivo e non in prestito. Il Celta ha fatto un’offerta per Castillejo, c’è il discorso di Andrè Silva. Per Donnarumma al PSG, deve partire il giro dei soldi di Neymar ma il Milan non ha avuto la sensazione che il PSG possa arrivare a prenderlo, posto poi che il Milan lo venda”