Marchetti: "Il Milan offre 3/3.5 a Calhanoglu, lui ne chiede 5. Sostituire il turco costerebbe di più"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sui giocatori in scadenza del Milan: "Ora bisognerà entrare nel vivo dei rinnovi. Se fosse per il Milan, lo svedese rinnoverebbe domani. Il Milan si vedrà prima con Calhanoglu, tra martedì e mercoledì il suo agente sarà in Italia e ci sarà un incontro. Il Milan offre 3/3.5 netti, lui ne ha chiesti 5. Bisogna trovare una linea mediana. Bisogna anche ragionare su quanto costerebbe sostituire il turco in relazione allo sforzo economico per trattenerlo. E' il conto che sta facendo il Milan ora, tenendo conto inoltre dell'importanza del calciatore. Non ha bisogno di ambientarsi ed è un leader tecnico del Milan. Donnarumma ha vissuto una situazione analoga nel 2017, ha strappato un contratto pesante più quello del fratello Antonio. L'intenzione di Gigio è sempre stata quella di restare, è un Milan più ambizioso da allora ma il contesto economico è cambiato, il mercato dei portieri è particolare. E' difficile trovare un club che possa offrire tanto ad un portiere in questo momento, a differenza di quanto sarebbe potuto accadere un po' di mesi fa".