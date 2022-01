Marchetti: "Il Milan vuole investire i propri soldi su giocatori importanti per il presente ed il futuro"

Luca Marchetti, è intervenuto a Sky Sport 24, commentando le scelte di mercato del Milan: "Il Milan ha a disposizione dei soldi ma magari per alcuni obiettivi, come possono essere Botman o Renato Sanches, deve giocare di strategia anche con i tempi. Per questo ha tentato l'assalto a Renato Sanches alla fine, se vai a fare un'offerta oggi ad un giocatore giovane e importante la concorrenza è tanta e rischi un'asta che il Milan oggi non può permettersi. Il Milan ha provato fino alla fine in virtù dei buoni rapporti con il Lille ma non è che non abbia i soldi, vuole investirli su giocatori su cui ha la profonda convinzione che possano essere importanti adesso e per il futuro".