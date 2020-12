Marchetti: "Milan, il difensore arriverà. Attenzione all'opportunità di comprare un centrocampista"

Intervenuto con un'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Luca Marchetti ha parlato delle scelte di mercato rossonere e della strategia nella sessione di gennaio. Queste le sue parole: "E’ chiaro che bisogna partire dai bilanci, ovvero dalle considerazioni fatte finora, e quindi dai risultati. Ma è evidente che in questo momento l’unica squadra che può realmente sorridere è il Milan. Il lavoro fatto in questo anno dalla società rossonera e dalla squadra è incredibile. Intanto per far togliere dalla testa alla proprietà l’idea Rangnick. Ed averlo fatto già di per sé è un mezzo miracolo. E poi aver continuato in quel percorso netto iniziato dopo il lockdown di Marzo è altrettanto pazzesco. Il Milan, come sapete, è la squadra che ha fatto più punti in questo anno solare. E l’applauso se lo merita tutto. Questo non significa che rimarrà ferma sul mercato perché funziona tutto.

Intanto un difensore. Lo cercava a settembre, a maggior ragione lo cerca ora. Dopo aver chiesto gli straordinari a tutti i suoi componenti della rosa, ha bisogno di giocatori di ruolo, non necessariamente veterani, perché l’impostazione della società è piuttosto chiara. E allora ecco Simakan, che il Milan stava seguendo da tempo, e che resta l’obiettivo numero uno. Difficile che arrivi un attaccante: a metà gennaio dovrebbe tornare Ibrahimovic e col suo rientro uno tra Leao e Rebic finirà in panchina (oltre a Hauge, Brahim Diaz e uno tra Saelemaekers e Castillejo). Ecco perché non c’è urgenza. Può essere invece un’opportunità prendere un altro centrocampista, semmai Krunic dovesse andare via (e lo sta chiedendo con più insistenza, almeno in Italia, il Genoa. Ma il Milan non ha tutta questa fretta...