Marchetti: "Non ci sono dubbi che il rinnovo di Maldini e Massara siano una formalità"

Al Milan invece - dopo Donnarumma - tutto sembra essere meno grave. Intanto perché la concentrazione sulla partita di domenica è massima, e poi perché comunque si sono fatti una ragione che Kessié e Romagnoli (per motivi opposti) non rimarranno in rossonero la prossima stagione. Troppo importante questa per potersi distrarre e in più la società ha dimostrato di essere molto determinata e solida. E non abbiamo dubbi sul fatto che il rinnovo dei dirigenti sia una formalità, visto lo straordinario (e ribadiamo straordinario) lavoro fatto in questi anni. Anche sulla vicenda Donnarumma.