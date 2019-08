Marchetti: "Non credo che una partita possa far cambiare né le idee di Giampaolo né il mercato del Milan"

L'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato così del Milan: "A livello tattico cambierà per mettere i giocatori nelle migliori condizioni di esprimersi. Non credo che una partita possa far cambiare né le idee di Giampaolo né il mercato del Milan. Sappiamo da sempre che l’obiettivo è Correa e che per esigenze di FFP dovrebbe anche cedere. In questo momento l’arrivo di Correa è legato a delle cessioni che non sono così calde, come quella di Andrè Silva".