Marchetti: "Rangnick chiede un incontro con Elliott per poter iniziare a lavorare"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Rangnick e del possibile incontro con i vertici del Milan: "E' quello che chiede Rangnick, ha la necessità di incontrare Elliott di persona. E' molto attento al dettaglio e avrebbe voluto più tempo per eventualmente gestire la situazione in casa Milan come lui avrebbe voluto. Vedersi di persona è necessario per Rangnick per andare eventualmente a firmare e a finire questo lungo corteggiamento del Milan nei suoi confronti per poi iniziare a lavorare sul serio. E' un manager a tutto campo, ha fatto l'allenatore, il dirigente, il direttore sportivo, il direttore generale.... Vogliamo capire che ruolo vorrà avere il Milan e che ruolo vorrà dargli Elliott. La voglia di Rangnick di cambiare il corso del Milan è molto alta ma allo stesso tempo chiede una larga possibilità di intervento, al di là del budget che non sarà fantascientifico. In questo Milan ci vorrebbe di una rivoluzione completa ma servirebbe tempo".