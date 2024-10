Marchetti sui nuovi acquisti: "L'altro che si staglia con McTominay è Fofana"

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, ha approfittato di questa seconda pausa stagionale delle Nazionali, per fare un punto più preciso rispetto ai nuovi acquisti delle principali squadre italiane nel suo consueto editoriale suTuttomercatoweb.com. Nello specifico vengono esaltati quelli che si stanno mettendo in mostra positivamente anche se non mancano le bacchettate a chi ci sta mettendo un attimo a carburare. Parlando dei centrocampisti ha elogiato Scott McTominay ma anche Youssouf Fofana del Milan.

Le parole di Luca Marchetti sui centrocampisti novelli nel nostro campionato: "Di centrocampisti, appena arrivati, protagonisti non ce ne sono molti. Colpani ancora non ha carburato, Koopmeiners idem (dopo essersi fermato proprio a causa del mercato per un paio di settimane almeno), Kephren Thuram alle prese con infortunio, Samardzic che ha appena iniziato a far vedere le sue qualità a Bergamo, Koné si è trovato in un frullatore a tinte giallorosse. L’altro che si staglia insieme a McTominay è Fofana: certamente per l’utilizzo che ne fa Fonseca, anche se paga il momento altalenante del Milan"