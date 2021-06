Marchetti sul mercato del Milan: "Continua a trattare con il Chelsea per una triplice operazione"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan continua a fuoco lento a trattare i suoi obiettivi. Soprattutto quelli di proprietà del Chelsea (Giroud, Ziyech e Bakayoko) per capire anche meglio le condizioni economiche delle uscite dei tre. Nel frattempo però cresce la fiducia per trattenere in rossonero Tonali, alle “nuove” condizioni di cui hanno discusso in questi giorni con il Brescia"