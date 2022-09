Marchetti sulle squadre più giovani d'Europa: "In Italia abbiamo solo una conferma: il Milan"

Fonte: di Luca Marchetti per tuttomercatoweb.com

I giovani servono a salvarsi? Non è detto…

Nelle 10 squadre più giovani d’Europa (come media d’età) del Big 5 ci sono due italiane: il Lecce (24,56) quinto e l’Empoli (25,31) decimo. E’ sicuramente un buon segnale, ma chiaramente rappresentano due società che lottano per non retrocedere. Non ci sono particolari sorprese: le tradizioni in qualche modo vengono rispettate, visto che Arsenal e Monaco sono nella classifica delle prime 10 e la più giovane è invece l’unica spagnola (Valencia, 23,99). La più giovane in assoluto è il Nordsjelland (22,31 anni di media) con addirittura la percentuale monstre del 73,7% di U21. La seconda - attenzione - è il Salisburgo: in assoluta linea con le mission aziendale.

Se passiamo alla classifica solo Italiana abbiamo chiaramente una conferma: quella del Milan. Se le prime posizioni sono naturalmente di Lecce e Empoli, subito dopo vengono Torino, Spezia e il Milan, La prima delle grandi. Ma se guardiamo l’età il Milan è contornato da squadre che lottano (più o meno) per non retrocedere: Lecce, Empoli, Torino, Spezia, Cremonese e Verona…

A distanza importante dalle altre pretendenti al titolo. La media rossonera è di 25,91, il Napoli, la diretta inseguitrice è a 26,65. Poi troviamo la Juve (27,68), la Roma (28,14) e l’Inter (29,13). Questo ci porta anche alla seconda considerazione