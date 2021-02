Marelli: "Cuadrado? Fallo simile a Tonali in Benevento-Milan, nessuno dei due è da rosso"

L'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto durante "Tutti Convocati" su Radio 24, ha commentato così un episodio arbitrale di Napoli-Juventus di ieri sera paragonandolo al rosso preso da Tonali in Benevento-Milan: "Rosso a Cuadrado? Se si prende il fermo immagine può essere da cartellino rosso, in realtà se vediamo la dinamica, il colombiano non affonda la gamba. Un caso simile a Tonali in Benevento-Milan, che non doveva essere espulso".