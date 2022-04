Marelli e il gol di Bennacer: "Per quanto mi riguarda questa rete non andava annullata"

MilanNews.it

L’ex arbitro di Serie A Luca Marelli, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha commentato così l’episodio del gol annullato a Bennacer nel derby di ieri sera contro l’Inter. Questo il suo intervento: “C’è la questione del fuorigioco attivo o passivo. Naturalmente non è geografico perché la posizione di Kalulu deve essere valutata. Sicuramente il primo check è stato sul tocco di mano di Tomori, che non c’è, poi il secondo check ha proseguito sulla posizione di Kalulu. La rete va annullata o meno? Stava all’arbitro valutare se Kalulu si trovasse in una posizione di fuorigioco attivo o passiva. La seconda cosa è capire bene se è stata applicata bene la norma generale. Il tiro parte verso la parte destra della porta difesa da Handanovic, Kalulu si muove sulla sua sinistra e in questo momento (al momento del tiro di Bennacer, ndr) la linea di visione di Handanovic sembra abbastanza ostruita. Nel caso in cui Kalulu invece di correre verso la sua sinistra si fosse mosso verso la sua destra, verso il palo, in quel caso non ci sarebbe stato alcun dubbio e la rete sarebbe stata regolare proprio perché Handanovic avrebbe visto sempre il pallone e anche se poi buttandosi fosse poi arrivato ad avere una minima ostruzione da parte di Kalulu in ogni caso ciò non avrebbe portato all’annullamento della rete”.

Poi Marelli, regolamento alla mano, analizza nel dettaglio: “Partiamo dal regolamento. Pagina 85, regola 11: “un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo”. Se Kalulu si fosse mosso verso la sua destra staremmo parlando di fuorigioco passivo e non ci sarebbe tutta la questione. La questione nasce sul secondo punto, ovvero: “Un giocatore è considerato in fuorigioco attivo se […] interferisce con un avversario, impedendogli di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione”. Il punto è tutto qui. Ostruisce Kalulu chiaramente la linea di visione di Handanovic? Vedendo le immagini faccio fatica a vedere questa cosa. La verità è che probabilmente Kalulu è sulla linea di visione, però è anche vero che davanti a Bennacer ci sono quattro giocatori dell’Inter, e anche i giocatori dell’Inter probabilmente fanno parte di coloro che ostruiscono la linea di visione di Handanovic. Detto ciò, io ho visto decine di video del settore tecnico relativi a questa situazione, e francamente non ce n’è neanche uno che mi porti a dire che questa rete doveva essere annullata. Secondo me questa rete doveva essere convalidata, e il fatto che Mariani sia stato molto titubante, addirittura è andato davanti al video, si è allontanato e poi è tornato un’altra volta: è perché aveva molti molti dubbi. E sono molto dubbioso sul fatto che sia stata corretta l’On Field Review, perché noi sappiamo che deve esserci un chiaro ed evidente errore, anche sul fuorigioco. Per quanto un fuorigioco possa essere di un centimetro o di un metro, quello è oggettivo. In questo caso trattandosi di una valutazione anche quella deve rispondere al canone del chiaro ed evidente errore. Qui c’è un chiaro ed evidente errore? A mio parere no. È una valutazione che al massimo può essere interpretativa, e infatti Mariani è tutt’altro che certo e non è un caso che siamo molto divisi sulla valutazione di questo episodio. Per quanto mi riguarda questa rete non andava annullata. Il regolamento in questo caso è molto chiaro: il gol deve essere annullato se il giocatore ostruisce chiaramente la linea di visione. In questa circostanza non c’è un “chiaramente”, al limite possiamo dire che ha ostruito “parzialmente” la linea di visione. Non c’è la certezza che ci sia un’ostruzione totale”.