Marelli: "L'intervista di Rizzoli in cui ha chiesto l'uso massiccio dell'OFR ha creato confusione"

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24 per fare il punto sulle dichiarazioni di Rizzoli. Queste le sue parole: "L'intervista di Rizzoli in cui ha chiesto l'uso massiccio dell'OFR in caso di episodi dubbi mi è piaciuta pochissimo. Sia per le tempistiche a 9 giornate dalla fine, sia perchè ciò significa non rispettare il protocollo"